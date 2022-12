Diablo 4, la data di uscita è stata anticipata da Microsoft

In quello che è un errore che anticipa di fatto ciò che potremo aspettarci in occasione dei The Game Awards 2022 che si terrà nella notte tra giovedì 8 dicembre e venerdì 9 dicembre, lo store Xbox ci fa sapere che Diablo 4 sarà disponibile a partire dal 5 giugno 2023.

E non finisce qui: perché dal negozio Microsoft apprendiamo anche che il gioco, almeno in versione Xbox Series X/S, avrà un peso complessivo di 80GB. Ricordiamo che il titolo sarà disponibile anche per PC, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Diablo 4: data di uscita svelata

Non sarebbe la prima volta del resto che il Microsoft Store ci sveli in anticipo la data di uscita di alcuni giochi: è capitato in passato con Darksiders 3, lanciato nel 2018, e Control, disponibile dal 2019.

Diablo 4 è indubbiamente uno dei giochi più attesi del prossimo anno rappresentando il ritorno di una delle saghe capostipite del genere action-RPG.

Diablo® IV ➡️ Release Date: June 5, 2023 23:00:00 (Size: 80GB) | XBOX pic.twitter.com/jop761VxDw — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) December 7, 2022

Con il nuovo capitolo della serie l’obiettivo è attingere profondamente da oltre 25 anni di storia del franchise sperimentando un gameplay che sia costruito attorno le filosofie di scelta del giocatore: gli sviluppatori promettono che vivremo un’avventura diversa da qualsiasi cosa gli appassionati della serie abbiano sperimentato finora.

Non è chiaro se il gioco verrà inserito nel catalogo di Game Pass: dipenderà probabilmente dall’esito dei controlli sull’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, ancora al vaglio delle autorità di regolamentazione. Probabilmente, non appena l’operazione sarà conclusa positivamente, la compagnia di Redmond si attiverà per inserire il gioco anche su Xbox Game Pass.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.