Di giorno laptop, di notte Tablet: Xiaomi Book S, il 2in1 WOW (-180€)

Un prodotto unico nel suo genere, Xiaomi Book S Tablet è uno di quei dispositivi a cui fai fatica a credere, ma è realtà ed è anche in promozione. Perfetto se vuoi un prodotto che sia versatile, non ti mette alcun limite.

Con quasi duecento euro di sconto, lo porti a casa con appena 519€ grazie allo sconto in corso su Amazon, Inutile dirti che è un affare ad occhi chiusi quindi non te lo perdere.

Puoi pagare anche con finanziamento se sei interessato e le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime.

Xiaomi Book S Tablet, un dispositivo 2 in 1 che sa il fatto suo

Da avere sempre dietro è un attimo e con il fatto che puoi trasformarlo in un notebook in una sola mossa, beh, è sicuramente un vantaggio interessate.

Questo tablet firmato Xiaomi ha tutto al posto giusto e se hai bisogno di praticità senza scendere a compromessi, lui sa darti tutto quello che vuoi. Conta che ha un display da 12 pollici ampio e con bordi sottili. Risoluzione WQHD+ con sistema touchscreen per avere tutto a portata di dito.

Puoi giocarci, navigare online e in app e guardare i tuoi contenuti streaming senza problemi. Dopotutto ha come sistema operativo Windows 11 ossia il più recente sul mercato e grazie al processore Qualcomm è prestante e veloce.

Parti con 256GB di memoria su SSD ma puoi espanderla a piacimento. In più non mancano all’appello speaker potenti e di qualità così come una bella fotocamera con cui scattare foto, partecipare a videochiamate e così via.

Ancora più interessante? La batteria che ha un’autonomia di 13 ore e si ricarica a 65W per tornare subito sul pezzo.

Che altro dirti se non che Xiaomi Book S tablet è un gioiellino vero e proprio. Approfittane ora che costa quasi duecento euro in meno su Amazon, completa l’acquisto con soli 519€.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

