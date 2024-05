Dì addio alle macchie ostinate con il Vaporetto a soli 99€!

Ti è mai capitato di macchiare pavimenti, tappeti, o trovare la tua cucina con gli aloni di calcare? Con il Vaporetto SV460 di Polti potrai dimenticare tutto questo. Il fantastico dispositivo in grado di rendere splendente qualsiasi superficie è in sconto su Amazon, arrivando a costare 99,00€ al posto dei classici 169,00€ di listino!

Tutte le caratteristiche del Vaporetto Polti

Polti Vaporetto SV460 è pronto all’uso in soli 15 secondi da quando lo accendi, consentendoti di iniziare immediatamente a pulire senza perdere tempo prezioso. Il vapore potente e costante elimina lo sporco più ostinato e i batteri da ogni angolo della tua casa, garantendo un ambiente fresco e igienizzato senza l’uso di detergenti aggressivi. E con il suo serbatoio removibile e riempibile sotto il rubinetto, puoi continuare a pulire senza interruzioni.

Ci sono, poi, una serie di accessori inclusi, come il panno per pavimenti, il panno per vetri e la spazzola per tappeti e mobili, che ti permetteranno di affrontare qualsiasi sfida di pulizia con facilità, dalle superfici dure ai tessuti. Inoltre, grazie alla sua capacità di igienizzare a vapore ad alta temperatura, questo pulitore è ideale per chi soffre di allergie o ha bambini piccoli, eliminando il 99,9% dei germi e dei batteri senza l’uso di agenti chimici nocivi.

Con il suo manico ergonomico, garantisce una presa comoda e sicura, questo pulitore ti offre un’esperienza di pulizia piacevole e senza sforzo. Inoltre, il Polti Vaporetto SV460 offre una pressione del vapore di 3,5 bar, un’autonomia di 30 minuti e una capacità del serbatoio di 0,35 litri, rendendo qualsiasi tipo di pulizia super-facile da effettuare!

Prendi subito il tuo Polti Vaporetto SV460 a soli 99,00€, ed elimina qualsiasi macchia all’istante!