Dì addio alle irritazioni con Gillette LABS (al -25% in MENO)

Il tuo rasoio non ti soddisfa più ed è arrivato il momento di cambiarlo? Nessun problema! In questo momento potrai prendere il rasoio Gillette LABS, con diverse lame di ricambio, la sua base e una custodia da viaggio, a un prezzo di soli 32,99€ grazie allo sconto Amazon del 25%!

Tutte le caratteristiche di Gillette LABS

Questo incredibile rasoio di Gillette, integra una barra integrata esfoliante che ammorbidisce delicatamente la pelle prima della rasatura, rimuovendo cellule morte e impurità per una superficie più liscia. Questo passaggio preliminare garantisce una rasatura impeccabile e profonda. Inoltre, le 5 lame affilate in acciaio inox scivolano sulla pelle con estrema facilità dalla prima rasatura, eliminando anche i peli più spessi e assicurando una precisione senza paragoni.

E con la testina super-flessibile, si adatta perfettamente ai contorni del viso, garantendo una rasatura al top anche nelle zone più delicate. E non ti scovolerà mai di mano grazie al manico realizzato in materiale antiscivolo, il quale offre una presa sicura e confortevole anche con le mani bagnate.

Il kit su Amazon include il rasoio con la barra integrata, diverse lamette di ricambio per garantirti una rasatura sempre ottimale nel tempo, e una base magnetica per riporre il rasoio in modo ordinato e sicuro quando non lo usi. Inoltre, una pratica custodia da viaggio ti permette di portare il tuo rasoio Gillette LABS sempre con te, ovunque tu vada, assicurandoti una rasatura di qualità anche in viaggio.

Migliora la tua grooming routine con il rasoio Gillette LABS, con numerosi accessori, a soli 32,99€!