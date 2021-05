Devil May Cry 5 Special Edition è in offerta su Amazon a soli 29,99€. Il ribasso del 25% produce uno sconto effettivo di 10,00€ che rende l'acquisto più conveniente.

Un gioco speciale: Devil May Cry 5 in versione Special Edition

Devil May Cry 5 torna su PlayStation, in questo caso in versione Special Edition. Disponibile nella sua versione fisica, ovviamente è acquistabile da chi possiede la nuova console Sony in Standard Edition ossia con lettore di dischi.

Appartenente alla categoria hack and slash, questo titolo è uno storico del mondo videogames. In particolar modo si svolge cinque anni dopo i fatti narrati nel quarto capitolo della saga. In particolare, la trama recita:

Diversi anni dopo l’incidente dell’Ordine della Spada, il mondo è invaso da una nuova potenza demoniaca. Ai leggendari cacciatori di demoni Dante e Nero toccherà fermare questa minaccia, unendo le forze con il nuovo arrivato V. C’è qualcosa di misterioso e sorprendente che lega i destini di questi tre uomini. da Playstation.com

Trattandosi di un titolo studiato e progettato appositamente per PS5, questo gode di tutte le tecnologie più avanzate come una grafica mozzafiato e del tanto ambito Ray tracing.

La versione Special Edition include al suo interno degli elementi aggiuntivi come:

Vergil giocabile;

contenuti Deluxe Edition;

pacchetto colori alternativi;

modalità Turbo;

modalità mitico Cavaliere oscuro.

