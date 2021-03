Tra le offerte di oggi c’è il gioco Detroit: Become Human per PS4 in offerta su Amazon a 19,99€, uno sconto del 36% che corrisponde ad un risparmio effettivo di oltre 11 euro.

Rilasciato nel 2018, si tratta di uno dei giochi più apprezzati della scorsa generazione videoludica, la copia fisica è compatibile anche con Playstation 5 grazie alla retro-compatibilità. Lo sviluppatore Quantic Dream ci presenta una versione futuristica della città di Detroit, narrando le vicende di una serie di androidi nell’anno 2038.

Gli androidi sono programmati per eseguire gli ordini degli umani e non sono in grado di provare emozioni, tuttavia alcune macchine chiamate “devianti” riescono a manifestare sentimenti umani come paura e amore, suscitando una certa preoccupazione tra gli uomini al potere. Durante la storia al giocatore è richiesto di prendere importanti decisioni che cambiano il corso degli eventi e modificano lo svolgersi della trama, le vite di Markus, Connor e Kara dipendono da queste scelte.

Oggi Detroit: Become Human per PS4 va in offerta su Amazon a 19,99€, un prezzo interessante a fronte dei 31 euro richiesti di solito. Uno sconto che offre un’esperienza videoludica da non perdere ad un prezzo accessibile. Grazie alla spedizione espressa Prime, la copia fisica del gioco viene consegnata entro 1-2 giorni lavorativi.

Leggi anche: Nintendo Switch Lite al prezzo più basso di sempre (pochi pezzi)

Videogames