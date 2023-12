Detergente Schermi 2 in 1 a meno di 2€ su TEMU

Basta ditate e sporco persistente sul display dei tuoi dispositivi o sul monitor del tuo computer. Grazie al Detergente Schermi 2 in 1 a soli 1,33 euro hai pulizia estrema e veloce anche in viaggio. Infatti, questo praticissimo accessorio che trovi in esclusiva su TEMU è talmente piccolo che sta in una tasca o nella borsa. Grazie alla struttura ricoperta da un panno in microfibra, vaporizzi il prodotto direttamente sullo schermo e lo pulisci senza fatica.

Detergente Schermi 2 in 1: display sempre perfetti

Con il Detergente Schermi 2 in 1 in offerta su TEMU hai sempre display perfetti e in ordine. Usalo senza detergente per eliminare la polvere. Applica uno spruzzo di prodotto per rimuovere ditate e residui di sporco. Il dispenser si rimuove facilmente dalla scocca così da poterlo riempire con il prodotto che si preferisce. Una volta che il rivestimento in microfibra è sporco lo si pulisce in un attimo sotto acqua corrente, pronto per essere riutilizzato.

Acquistalo ora a soli 1,33 euro. Scegliendo di acquistare su TEMU hai tanti vantaggi. Primo, un prezzo super competitivo. Secono, la consegna gratuita direttamente a casa tua o all’indirizzo indicato. Terzo, selezionando Klarna come metodo di pagamento, puoi pagare tutti i tuoi ordini in 3 comode rate senza interessi, quindi a Tasso Zero. La prima rata al momento dell’acquisto mentre le altre due lo stesso giorno dei rispettivi mesi successivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.