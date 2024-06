Destroy All Humans! 2 per PS5: CROLLO del prezzo su Amazon (-68%)

L’avventura di “Destroy All Humans! 2” per PS5 è finalmente arrivata e sta conquistando tutti con la sua irresistibile combinazione di azione, umorismo e nostalgia. Disponibile ora su Amazon con un incredibile sconto del 68%, questo remake è un’occasione imperdibile per i fan di vecchia data e per i nuovi giocatori che desiderano scoprire un classico rivisitato in chiave moderna.

Non perdere tempo e fallo tuo al prezzo stracciato di soli 12,98 euro, anziché 39,99 euro.

Destroy All Humans! 2 per PS5: impossibile non volerlo con questo prezzo ridicolo

Preparati a fare vedere chi comanda a quegli hippy, utilizzando una gamma di armi classiche e nuove tecnologie come la devastante Pioggia di Meteore. Destroy All Humans! 2 ti catapulterà nella vibrante e caotica Terra degli anni sessanta, offrendoti la possibilità di esplorare città fittizie ricreate con incredibile dettaglio. Ogni ambientazione è più grande ed esplorabile che mai, permettendoti di muoverti liberamente e di immergerti in un mondo ricco di missioni, segreti e sorprese.

Il tuo disco volante non è mai stato così potente: sorvola le città, semina il panico e rapisci gli umani per i tuoi esperimenti. Ogni umano rapito può essere trasformato in un cocktail di DNA, fondamentale per potenziare le tue abilità e affrontare nemici sempre più forti. La varietà di abilità e potenziamenti a tua disposizione ti consentirà di personalizzare il tuo stile di gioco, rendendo ogni partita unica e avvincente.

Difendi il tuo territorio da chi vuole sabotare la tua missione, sfruttando un arsenale di armi e gadget alieni che ti permetteranno di affrontare qualsiasi minaccia. Con grafica migliorata, controlli ottimizzati e nuove funzionalità, “Destroy All Humans! 2” per PS5 rappresenta il perfetto equilibrio tra fedeltà all’originale e innovazione.

Non perdere l’opportunità di rivivere questa iconica avventura con una veste grafica completamente rinnovata e tante sorprese in serbo. Scatena il caos, divertiti e conquista la Terra con “Destroy All Humans! 2” per PS5, oggi disponibile su Amazon a un prezzo straordinario di soli 12,98 euro. L’incredibile sconto del 68% rende questa offerta un vero affare che i fan nostalgici e i nuovi giocatori non possono lasciarsi sfuggire.