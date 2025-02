Design INIMITABILE e tanta POTENZA: realme 12 Pro+ 5G a 373€ su eBay

Tra i tantissimi smartphone di fascia media disponibili sul mercato, realme 12 Pro+ 5G è senza ombra di dubbio uno tra i più interessanti sotto il profilo del design ma anche del comparto hardware. Quest’oggi il device del colosso cinese è in fortissimo sconto su eBay, complice il già disponibile sconto immediato del 21% a cui si aggiunge un ulteriore calo del 5% con il codice coupon “TECHWEEK25”.

Basta un rapido sguardo per comprendere fin da subito perché realme 12 Pro+ 5G si differenzia profondamente dal resto dei mid-range Android: l’estetica ispirata agli orologi di lusso, infatti, grazie alle finiture dal forte sapore premium, conferisce allo smartphone un carattere unico nel panorama Android.

Prendi al volo il doppio sconto di eBay sul realme 12 Pro+ 5G: occasione unica

La promozione disponibile su eBay fa riferimento a un device caratterizzato da un comparto hardware di primo livello: il display curvo da 6,7 pollici ad altissima risoluzione sorprende per la qualità delle immagini e, soprattutto, per l’elevata fluidità garantita dalla frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Sotto la scocca batte un potente processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 con di fianco 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, il massimo del taglio di memoria per un’esperienza di utilizzo sempre reattiva e scattante in qualsiasi momento; inoltre, la batteria da 5000 mAh supporta la tecnologia di ricarica rapida SuperVOOC da 67W che ti garantisce il 50% di autonomia dopo appena 19 minuti di ricarica.

Realme 12 Pro+ 5G è anche un camera phone di tutto rispetto: il sensore principale da 50 MP è affiancato da un sensore periscopico da 64 MP con zoom ottico 3x e super zoom fino a 120x e da un sensore ultra-grandangolare da 8 MP; frontalmente, invece, il sensore da 32 MP scatta foto selfie di qualità.

Approfitta immediatamente del doppio sconto su eBay per acquistare il device a marchio realme a un prezzo davvero conveniente; se fai in fretta lo riceverai a casa in appena 72 ore e, inoltre, puoi anche sceglierlo se acquistarlo in tre comode rate senza interessi.