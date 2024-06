Dentifricio Pasta del Capitano Antitartaro Bio a 83 centesimi: MAXI SCONTO (-55%)

Torna un’offerta su Amazon molto interessante che riguarda il dentifricio del marchio Pasta del Capitano con azione antitartaro. Il prezzo in offerta, grazie allo sconto del 55%, è di soli 83 centesimi. Perfetto dunque per fare una scorta che duri a lungo.

Dentifricio Pasta del Capitano: antitartaro e freschezza garantita

Il dentifricio Pasta del Capitano è arricchito con estratti di salvia e timo, insieme al pirofosfato per prevenire la formazione della placca batterica, principale causa del tartaro. Una soluzione dunque ideale anche per i fumatori, certificata biologica e che contiene menta per garantire un alito fresco.

Il tubetto è realizzato in PBL, una plastica priva di alluminio e completamente riciclabile, così potrai acquistare un prodotto amico dell’ambiente mentre ti prendi cura della tua igiene orale. E non finisce qui, perché attivando l’acquisto periodico, disattivabile comunque in qualsiasi momento, potrai ricevere un ulteriore sconto dal 5 al 10%, arrivando a pagare un tubetto solo 75 centesimi.

A te la scelta, ma si tratta già di un prezzo migliore del supermercato: preparati a fare una scorta di dentifricio Pasta del Capitano con azione antitartaro a soli 83 centesimi su Amazon.