Demon's Souls PS5: prezzo mai visto su Amazon, il più basso di sempre

Hai una PS5 e non hai ancora recuperato il remake di Demon’s Souls, una delle migliori esclusive per l’ultima ammiraglia Sony? Non farti sfuggire allora la nuova offerta di Amazon, che ti permette di acquistarlo a soli 47,92€, il prezzo più basso di sempre mai visto sul noto ecommerce.

Merito di uno sconto del 41% applicato sul costo di listino, che ti permette di risparmiare quasi 40 euro rispetto all’originale. Venduto e spedito da Amazon, se sei un abbonato Prime lo riceverai a casa tua già domani pronto da giocare!

Demon’s Souls Remake per PS5: una esclusiva imperdibile

Demon’s Souls è il remake dell’omonimo titolo per PlayStation 3 ricostruito interamente da zero sfruttando la potenza della nuova PlayStation 5. Realizzato da Bluepoint Games, ti ritroverai davanti ad un gioco perfezionato sapientemente, che ti presenta il mondo spaventoso di un’oscura e nebbiosa terra fantasy in un modo mai visto prima.

Ambientato nel regno settentrionale di Boletaria, scoprirai una terra maledetta un tempo prosperosa di cavalieri e ora afflitta da inspiegabili creature e demoni famelici. Qui farai la conoscenza di strani personaggi corrotti e deviati dal mondo che li circonda, sperimentando un gameplay dall’alto tasso di sfida, di certo non per cuori deboli.

Se hai una PS5, quindi, è praticamente obbligatorio provare almeno una volta Demon’s Souls. Specialmente adesso che puoi acquistarlo al suo prezzo più basso di sempre su Amazon, un’occasione unica per sperimentare in prima persona il precursore del genere dei soulslike.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.