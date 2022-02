Demon's Souls per PS5 con uno sconto del 40% ad un prezzo mai visto!

Il remake di Demon's Souls per PlayStation 5 (PS5) è tornato in offerta su Amazon.it con un super sconto del 40% sul prezzo di listino. Per soli 48,99€ potete portarvi a casa lo splendido lavoro realizzato da Bluepoint Games, per quello che è stato uno dei titoli di lancio della nuova console.

Il gioco è venduto e spedito da Amazon e, se siete abbonati a Prime, vi arriverà a casa nel giro di 24/48 ore al massimo.

Demon's Souls PS5, lo spettacolare remake di un capolavoro

Il titolo è il remake dell'omonimo action-RPG di From Software lanciato nel lontano 2009 per PlayStation 3: interamente ricostruito da zero nel suo comparto grafico, permette di rivivere su PlayStation 5 quello che è stato di fatto l'inizio dell'intero genere soulslike.

Demon's Souls è infatti il gioco che ha dato vita a quella che poi sarebbe diventata la trilogia di Dark Souls, per non parlare di Bloodborne, dello spettacolare Sekiro: Shadows Die Twice e soprattutto dell'imminente Elden Ring, che proverà a portare il concept ludico tipico della serie in un inedito contesto open world.

Rispettoso dell'opera originale dal punto di vista dei contenuti, il titolo si contraddistingue per un comparto grafico all'avanguardia, che fa ampio uso delle caratteristiche di PlayStation 5, come caricamenti immediati grazie alla presenza dell'SSD e lo sfruttamento delle feature peculiari del DualSense, come i grilletti adattivi e il feedback aptico.

Dunque, se vi state preparando al lancio di Elden Ring o non avete comunque recuperato quella che ad oggi è una delle migliori esclusive per PS5, questa nuova offerta di Amazon.it è quella che fa per voi. Affrettatevi però, perché non sappiamo per quanto durerà!