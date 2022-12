Deluso dal regalo di Natale? Vendilo con eBay e acquista ciò che vuoi

Se uno o più regali di Natale ti hanno deluso continua a sorridere perché ad aiutarti c’è eBay. Quante cose che pensi non ti siano utili potrebbero invece far felice altri utenti! Perciò anche quest’anno potrai decidere di vendere quello che non ti interessa e con il ricavato acquistare tutto quello che vuoi.

Si tratta di un’opportunità davvero interessante. Questa campagna ti permette di vedere un regalo indesiderato non come un problema, bensì come un’opportunità. Non esistono più regali sbagliati, ma prodotti da rivendere a chi ne ha davvero necessità per poi poter acquistare ciò che desideriamo.

Ad esempio, su eBay trovi il nuovissimo Apple Watch Series 8 a soli 449,90 euro, invece di 549 euro (prezzo di listino). Ricordati che per ottenere questo prezzo vantaggioso devi inserire il codice coupon “FESTE22” nell’apposita sezione che trovi in carrello prima del check out.

Approfitta subito dell’incredibile opportunità che eBay ti sta regalando. Così puoi vendere tutti i regali che non ti piacciono guadagnando spazio, denaro e tempo. Inoltre, saprai di aver fatto felice qualcuno della community. Niente male vero? Ma ora vediamo alcuni semplici passaggi per farlo.

eBay: come vendere un regalo sbagliato

Con eBay non devi essere per forza un venditore professionista per riuscire a vendere il regalo di Natale sbagliato che anche quest’anno hai ricevuto. Forse non sai che puoi metterlo in vendita gratis con una piccola commissione sul valore finale. Inoltre sarai sempre protetto dalle regole di questo colosso dello shopping online e dal suo servizio clienti.

Infine, in questo modo, puoi raggiungere oltre 150 milioni di acquirenti in tutto il mondo. Infatti, eBay è uno dei mercati online più grandi. Iniziare a vendere il tuo regalo indesiderato è facile e veloce. Puoi farlo oggi stesso unendoti alla sua community.

Crea un titolo e una descrizione accattivanti che colpiscano l’utente. Perché dovrebbe acquistare il tuo prodotto invece che un altro? Quali sono le sue condizioni? Se si tratta di un regalo sbagliato indicalo perché così il potenziale acquirente capirà che si tratta di un oggetto nuovo e senza difetti.

e una accattivanti che colpiscano l’utente. Perché dovrebbe acquistare il tuo prodotto invece che un altro? Quali sono le sue condizioni? Se si tratta di un regalo sbagliato indicalo perché così il potenziale acquirente capirà che si tratta di un oggetto nuovo e senza difetti. Scatta alcune foto di alta qualità che dimostrino lo stato dell’oggetto. Scegli un luogo ben illuminato e fotografalo da varie angolazioni. Mostralo nella sua interezza e cerca di essere il più chiaro possibile. Questo dimostrerà la bontà della vendita al potenziale acquirente.

di alta qualità che dimostrino lo stato dell’oggetto. Scegli un luogo ben illuminato e fotografalo da varie angolazioni. Mostralo nella sua interezza e cerca di essere il più chiaro possibile. Questo dimostrerà la bontà della vendita al potenziale acquirente. Scegli l’opzione di acquisto che più desideri. Con eBay puoi scegliere Compra Subito , stabilendo un prezzo che non potrà essere contrattato. Puoi anche decidere di venderlo con la formula Asta Online dove saranno gli utenti a proporti un prezzo.

puoi scegliere , stabilendo un prezzo che non potrà essere contrattato. Puoi anche decidere di venderlo con la formula dove saranno gli utenti a proporti un prezzo. Scegli il giusto prezzo dando un’occhiata a quanto vengono venduti altri prodotti simili da venditori esperti. Cerca di stare leggermente più basso. Ricordati che si tratta di un regalo che tu non userai mai, quindi tutto ciò che ricevi è guadagno che ti permetterà di acquistare qualcos’altro.

Scegli il servizio di spedizione che preferisci, ma ricorda che più semplice è e più sarà apprezzato da chi vuole comprare il tuo oggetto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.