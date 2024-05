De'Longhi Nespresso Gran Lattissima in sconto del 6%

Delizia il tuo palato con un caffè da bar o addirittura un cappuccino senza compromessi, direttamente a casa tua! Non puoi lasciarti sfuggire la macchina per il caffè De’Longhi Nespresso Gran Lattissima, ora in sconto del 6%. Invece di 317,89€, puoi portarla a casa tua per soli 299,00€. Un prezzo da capogiro per una macchina di prima qualità e dal design davvero raffinato!

Il meglio per le tue mattine al sapore di latte e caffè!

La De’Longhi Nespresso Gran Lattissima combina la semplicità delle capsule Nespresso con un avanzato sistema di preparazione del latte, il tutto integrato in un unico dispositivo. Ideale per gli amanti dell’espresso e per chi apprezza anche cappuccini, latte macchiato e altre bevande a base di latte, questa macchina è dotata del sistema brevettato LatteCrema.

Uno dei principali vantaggi della Gran Lattissima è la sua semplicità d’uso. Con un tocco puoi scegliere tra nove ricette preimpostate, tra cui caffè lungo, cappuccino e flat white. Il pannello di controllo è intuitivo e dotato di pulsanti retroilluminati, rendendo l’interazione con la macchina semplice e piacevole. Inoltre, il serbatoio del latte rimovibile può essere riposto in frigorifero, garantendo freschezza e praticità.

Per quanto riguarda la manutenzione, la Gran Lattissima è dotata di un sistema di pulizia automatica del circuito del latte, garantendo la massima igiene con il minimo sforzo. Le parti rimovibili, infatti, possono essere lavate in lavastoviglie, facilitando ulteriormente la pulizia.

Dunque cosa aspetti? Non farti scapare la promo e non perdere assolutamente l’opportunità di migliorare la tua esperienza in ambito caffè a casa tua con la De’Longhi Nespresso Gran Lattissima. Approfitta dello sconto del 6% e acquistala subito!