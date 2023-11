De'Longhi Icona Vintage: macchina per espresso e cappuccio al 44%

Prezzaccio di Amazon per una delle migliori macchine per il caffè e il cappuccino. Se fai veloce adesso puoi aggiungere al tuo carrello la splendida De’Longhi Icona Vintage a soli 134,99 euro, invece che 239,90 euro.

Non sgranare gli occhi perché ti assicuro che non stai sognando, è tutto vero. Siamo di fronte a uno sconto esagerato del 44% che abbatte il prezzo e ti fa risparmiare ben 105 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 27 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime.

De’Longhi Icona Vintage: a questa cifra è un best buy

Non c’è molto a dire, a questo prezzo è un affare assoluto. Questa è una macchina professionale che ti perette di bere un caffè buonissimo, con una bella cremina e un aroma intenso. Inoltre ha un design elegante e compatto. Sulla parte superiore puoi mettere le tazzine a scaldarsi e ha un serbatoio dell’acqua di 1,4 litri.

Puoi utilizzare sia il caffè macinato che quello in cialde ESE, grazie ai due portafiltri che trovi in confezione. Ed è anche dotata di un pannarello per montare il latte o per scaldare le bevande. Così puoi farti il cappuccino buono come al bar.

Non aspettare che l’offerta svanisca, e sparirà presto. Vai subito su Amazon e acquista la tua De’Longhi Icona Vintage a soli 134,99 euro, invece che 239,90 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.