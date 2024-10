Dell Inspiron 16 5645 in offerta a 599€ su Amazon con Ryzen 7 8840U e 16 GB di RAM

Il Dell Inspiron 16 5645 è il notebook da prendere oggi su Amazon: con l’offerta in corso, infatti, questo portatile è ora disponibile al prezzo scontato di 599 euro. Tra le specifiche troviamo l’ottimo processore Ryzen 7 8840U abbinato a 16 GB di memoria RAM. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Il laptop è disponibile anche con pagamento in 5 rate mensili, senza interessi e con carta di debito.

Dell Inspiron 16 5645: un best buy tra i notebook

Il nuovo Dell Inspiron 16 5645 è la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un notebook di qualità a un prezzo accessibile. Tra le specifiche tecniche troviamo un processore AMD Ryzen 7 8840U a cui si abbinano 16 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD.

C’è poi un display IPS LCD da 16,1 pollici con risoluzione Full HD+ (1920 x 1200 pixel). Il modello di Dell è dotato del sistema operativo Windows 11, di una tastiera italiana con retroilluminazione e di un lettore di impronte digitali sotto al display. La dotazione di porte comprende un lettore di schede SD, due USB-A, una USB-C con PD e un jack.

Con l'offerta Amazon in corso in questo momento, Dell Inspiron 16 5645 è ora acquistabile al prezzo scontato di 599 euro, con possibilità anche di pagamento in 5 rate. Si tratta di un vero e proprio affare tra i notebook. Il modello in questione è veloce, ha tanta RAM e tutto lo spazio di archiviazione necessario con un prezzo decisamente accessibile per il segmento dei notebook.

Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.