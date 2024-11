Dell Inspiron 15: massima versatilità con il 21% di sconto

Il Dell Inspiron 15 è un notebook perfetto per chi cerca prestazioni solide e affidabilità, ideale sia per il lavoro che per lo studio. Disponibile su Amazon Italia a 449€, con uno sconto del 21%, questo laptop unisce caratteristiche tecniche moderne e un design essenziale a un prezzo competitivo.

Dotato di un display FHD da 15,6 pollici, offre immagini nitide e dettagliate, ideali per presentazioni, film o navigazione web. Il processore Intel Core i5-1235U di 12ª generazione garantisce velocità e fluidità anche durante il multitasking più impegnativo, mentre i 16GB di RAM e l’SSD da 512GB assicurano prestazioni elevate e spazio a sufficienza per archiviare file, applicazioni e contenuti multimediali.

Il sistema operativo Windows 11 Home offre un’interfaccia intuitiva e funzioni avanzate che migliorano la produttività. La grafica Intel UHD è perfetta per attività quotidiane e contenuti multimediali leggeri, rendendolo un’ottima scelta anche per la gestione di documenti, fogli di calcolo e presentazioni.

Approfitta subito di questa offerta per portare a casa un notebook versatile e affidabile, progettato per soddisfare tutte le tue esigenze quotidiane. Rimane ancora poco tempo per averlo a meno di 450€! La disponibilità è immediata: ordinalo subito per riceverlo a casa, con Prime, entro domenica.