Deflettore per Climatizzatori a soli 7€: basta torcicollo e mal di gola

L’arrivo dell’estate è imminente, nonostante quest’ultimo colpo di coda freddo che sta colpendo l’Italia. Con l’estate è in arrivo il caldo. Basta soffrirlo per evitare torcicollo, dolori muscolari e mal di gola a causa dell’aria diretta dei condizionatori. Acquista il Deflettore per Climatizzatori a soli 7,27 euro, invece di 24 euro.

Questa super offerta la trovi in esclusiva su TEMU. Si tratta di un prodotto geniale, super comodo ed estremamente utile. Si installa con estrema facilità e fa subito il suo dovere. Compatibile con tutti i climatizzatori di vecchia e nuova generazione, evita che l’aria ti arrivi diretta facendo male alla tua salute.

Deflettore per Climatizzatori: una soluzione pratica per star bene

Che sia casa o ufficio, può capitare che un condizionatore d’aria sia proprio di fronte a te. In questi casi l’aria fredda che produce e ti colpisce direttamente non fa certo bene alla tua salute. Può provocarti mal di gola, dolori alla schiena, torcicollo, blocchi muscolari e in alcuni casi anche febbre. Il Deflettore per Climatizzatori è la soluzione pratica ed economica per stare meglio.

Essendo portatile, lo puoi portare sempre con te e utilizzarlo al bisogno. Realizzato con materiale di qualità, si appoggia facilmente alla macchina senza dover effettuare installazioni. Lo estendi in base alla larghezza del condizionatore e ne regoli l’inclinazione secondo necessità.

La capacità di estensione parte da un minimo di 56 centimetri a un massimo di 87 centimetri, raggiungendo così le dimensioni dei climatizzatori in commercio. Il deflettore presenta dei fori che non respingono l’aria fredda, ma la disperdono per non arrivare diretta. Acquistalo adesso a soli 7,27 euro, invece di 24 euro.