Deerma DX300: aspirapolvere portatile con il 77% di SCONTO

Il Black Friday è appena passato e ci ha lasciato sicuramente una quantità di offerte veramente pazzesca. Tuttavia nessuno store sembra volersi fermare, proponendo giorno dopo giorno sempre nuovi sconti. Anche TomTop non si è tirato indietro e propone oggi la Deerma DX300, aspirapolvere portatile di fascia alta che subisce un calo di prezzo impressionante. Scopriamola subito.

Deerma DX300: perché sceglierla?

Sicuramente un’aspirapolvere deve vantare una potenza d’aspirazione importante, e così è per questa Deerma DX300, che gode infatti di ben 15kPascal di potenza. Il motore integrato, infatti, è in grado di assorbire varie particelle di polvere donando alla propria casa una pulizia profonda.

Il prodotto è dotato di tre accessori per testina di grandi dimensioni, ma anche di una spazzola per pavimenti, spazzole a bocca piatta che si rivelano particolarmente utili nella pulizia quotidiana della casa. La testina, tra l’altro, può ruotare di 150° e, coadiuvata dalla bocca di aspirazione di 230 mm, è in grado di arrivare veramente in ogni angolo della casa.

Sul fianco dell’aspirapolvere è anche posto un filtro antipolvere con un elemento filtrante pieghettato a triplo strato. Questo filtro sicuramente gioverà a farvi respirare all’interno della vostra abitazione aria salubre e priva di polveri. Di seguito, per concludere, qualche dato tecnico:

Capacità del box per la polvere: 0.8 L

Rumore <= 82 dB

Potenza del motore 15kPa

Voltaggio: 220V

Prezzo incredibile su TomTop

Come dicevamo, sul sito ufficiale TomTop è disponibile questo prodotto con uno sconto del 77%. Infatti Deerma DX300 partiva da un prezzo iniziale di 229.99€, ma con questo incredibile sconto potrete acquistarla a soli 52.99€. Inoltre godrai di spedizione gratuita direttamente dal magazzino tedesco, per una spedizione super veloce. Cosa aspetti?

