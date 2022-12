Deebot X1 Turbo, robot aspirapolvere 3-in-1 in SUPER SCONTO (-500€)

Inutile girarci intorno: questa offerta Amazon che ha come protagonista l’incredibile robot aspirapolvere 3-in-1 Ecovacs Deebot X1 Turbo è la migliore che ti possa capitare in questo periodo, soprattutto considerando le spedizioni rapide e completamente gratuite.

Ad appena 799€ con uno sconto immediato del 38% che ti fa risparmiare ben 500€, infatti, il robot aspirapolvere ha tutte le carte in regola per assicurarti una pulizie profonda, completa e senza compromessi.

Su Amazon risparmi 500€ sull’ottimo robot aspirapolvere Deebot X1 Turbo

Il Deebot X1 Turbo è un mix incredibile di funzionalità avanzate e sensori di ultima generazione a cui si affianca una stazione di ricarica formidabile: il robot si guida automaticamente verso di essa per caricare nuovamente l’acqua pulita e scarica quella sporca, il tutto senza che tu debba muovere un dito.

Il potentissimo motore da 5000 pa aspira senza problemi lo sporco più ostinato da ogni tipologia di pavimento, mentre le spazzole ad alte prestazioni e i panni inumiditi lavano casa per darti modo di rilassarti e goderti le tue vacanze di Natale.

Completamente personalizzabile e programmabile tramite l’app mobile per iOS e Android, il robot monta anche una serie di sensori che gli permettono di mappare tutta casa e di scansare automaticamente gli eventuali ostacoli presenti lungo il suo percorso.

Non perdere altro tempo e metti subito nel carrello l’ottimo robot aspirapolvere a marchio Ecovacs fintanto che puoi riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno. In queste vacanze di Natale puoi risparmiare ben 500€ sul normale prezzo di vendita grazie all’incredibile sconto del 38%.

