Decoder per il digitale terrestre: 9€ per renderlo SUBITO smart

Se hai scelto un decoder per il digitale terrestre, e questo è dotato di porta USB anteriore, continua a leggere questo articolo. Ti spiegherò come renderlo smart con pochissimi euro. Infatti, la stragrande maggioranza dei modelli moderni può essere agevolmente collegata a Internet sfruttando direttamente il WiFi di casa. In questo modo, avrai accesso a funzionalità aggiuntive di vario genere: dagli aggiornamenti software, passando per le news, il meteo e persino la fruizione di YouTube. Dipende tutto dalla periferica che hai deciso di acquistare.

Ecco come fare per rendere smart il tuo decoder:

leggi la sua scheda tecnica, verifica se può essere collegato a Internet tramite WiFi;

acquista questa chiavetta da Amazon a poco più di 9€ (è un modello universale);

a poco più di 9€ (è un modello universale); inseriscila nella porta USB della tua periferica e segui le istruzioni per il collegamento.

A quel punto, sarai pronto a ottenere molto di più dal tuo decoder. Con ogni probabilità, come la maggior parte dei modelli attualmente in commercio, potrai sfruttarlo per guardare YouTube. Insomma, con un prodotto smart ottieni molto di più della semplice compatibilità con il digitale terrestre. Scegli adesso la tua antenna WiFi a 9,99€ appena. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

