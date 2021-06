Nuovo digitale terrestre? Ti do una brutta notizia: non tutti i decoder che puoi comprare – e che riportano la scritta “DVB T2” – sono compatibili totalmente. Anzi, alcuni di questi modelli diventeranno inutili a partire dall'anno prossimo: li prendi nel 2021 per poi doverli cambiare nel 2022. Ecco perché il rischio di una fregatura è dietro l'angolo, se non stai attento alla scelta.

Come mai c'è questo rischio? Semplice, perché non supportano la codifica che, alla fine di tutto il periodo di transizione, sarà l'unica utilizzabile. In questa breve guida però ti insegno come riconoscere quale modello è pianamente compatibile e puoi scegliere senza troppe remore.

Decoder DVB T2: come comprare quello giusto

Basta girovagare su Amazon o eBay per rendersi conto che di soluzioni per evitare di cambiare la TV – in vista dell'arrivo del nuovo digitale terrestre – ce ne sono tantissime.

Apparentemente, tutti i decoder dove c'è scritto “DVB T2” dovrebbero andare bene. Giusto? No, non è proprio così. Perché il dispositivo acquistato possa essere usato per anni, nelle specifiche devi leggere che c'è il supporto al decodifica video “HEVC Main 10” oppure “H.265“. Solo e soltanto il supporto a questo codec ti eviterà di aver comprato un oggetto che nel giro di poco sarà inutile.

La ragione è semplice: da settembre 2021 partirà il processo di switch al nuovo digitale, ma non sarà usato subito lo standard “HEVC Main 10”. Si inizierà gradualmente, passando dall'attuale codec MPEG-2 a quello MPEG-4 (H.264, ovvero quello che permette di guardare i canali in HD). Da giugno 2022 però ci sarà la transizione completa (progressiva, ovviamente) da MPEG-4 a H265. A quel punto, se il decoder che credevi compatibile in realtà non lo è, avrai sprecato denaro.

Ne vale la pena? Vale la pena comprare oggi un oggetto che – ammesso anche che a settembre si possa usare – sarà inutile dal prossimo anno? Assolutamente no.

Come scegliere un decoder veramente compatibile con lo standard DVB T2 HEVC 10? Semplicissimo: basta accertarsi che questo codec sia espressamente nominato nelle specifiche tecniche del prodotto che stasi osservando.

Dopo un bel po' di ricerche su Amazon, mettendo a confronto prezzi, specifiche e prestazioni, mi sono ampiamente convinta che il miglior decoder digitale terrestre – totalmente compatibile con lo standard DVB T2 HEVC Main 10 – al momento è EDISION Picco T265: costa meno di 25€ su Amazon ed ha proprio tutto quello che può servire, inclusa la possibilità di collegarlo a Internet.

Riassumendo: attento, guarda le specifiche e non comprare possibili prodotti inutili. Per fortuna di modelli non idonei ormai ne girano pochi, ma ce ne sono ancora. Ovviamente, la stessa regola vale se lo compri in un negozio fisico oppure di seconda mano. Scegliere è facilissimo, se impari a fare bene la ricerca del modello giusto.

