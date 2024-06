Decoder e Android Box 2-in-1: il tutto in uno che trasforma la tua TV (sconto Amazon)

Quello che stiamo per presentarti non è un decoder per il digitale terrestre come tutti gli altri perché include anche il sistema operativo Android che ti permette di rendere smart anche la TV più vecchia. Oggi puoi acquistarlo in offertissima su Amazon a soli 67,25 euro.

Decoder e Android Box: le caratteristiche

Parliamo di un dispositivo 2 in 1 che combina un Android TV box e un decoder DVB-T2, dandoti quindi na soluzione completa per l’intrattenimento domestico.

Un apparecchio che consente di ricevere programmi TV e radio DVB-T2 Free-To-Air tramite un’antenna esterna o interna, garantendo la visione di contenuti in alta definizione 4K Ultra HD (3840 x 2160).

All’interno della confezione troverai un telecomando bluetooth con controllo vocale, da sfruttare per accedere all’ampia gamma di giochi, applicazioni e servizi di streaming che Android ti permette di avere. Potrai avere l’accesso immediato a servizi di streaming popolari come Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, DAZN, Disney+ e molti altri ancora.

Un dispositivo completo e versatile, che rende moderna anche la più vecchia delle TV. Acquistalo adesso in sconto a soli 67,25 euro.