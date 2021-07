Non serve spendere cifre enormi per accedere al nuovo digitale terrestre: puoi risolvere con il migliore decoder DVB T2 economico. Lo trovi anche su Amazon a meno di 35€ con spedizioni rapide e gratis.

Perché proprio lui? Semplice, ha tutto quello che serve per funzionare sia quest'anno che quelli a venire.

Decoder DVB T2: il migliore economico

Il gioiellino di Leelbox che ti racconto oggi è un il modello che preferisco in assoluto, dopo aver studiato a fondo tutte le caratteristiche fondamentali di un ottimo decoder per il nuovo digitale terrestre.

La prima, quella fondamentale, è la compatibilità con il codec H.265, ovvero la decodifica HEVC Main 10. Senza questa specifica, il prodotto smetterà di funzionare definitivamente a partire da luglio 2022, quando la transizione al DVB T2 di nuova generazione sarà completa.

Ancora, questo dispositivo ha anche il supporto all'audio Dolby Digital, ovvero l'audio in HD trasmesso con codec “ac3” da molti canali. Se questo è assente, potresti vedere – ma non sentire – molte trasmissioni.

Ecco, questi fondamentali parametri ci sono tutti, ma il prodotto di Leelbox è quanto di meglio tu possa trovare perché offre anche la connessione a Internet e non solo. C'è una porta USB utilissima per registrare i tuoi programmi preferiti su una chiavetta, oppure per riprodurre foto, video e musica da una memoria esterna.

Infine, questo è proprio il miglior decoder DVB T2 economico in assoluto perché puoi usare sia l'uscita di collegamento HDMI che quella SCART. Sai che significa questo? Che è perfetto da usare anche in abbinata alla vecchie TV.

Insomma, un prodotto completo e perfetto per qualsiasi televisione: godi al meglio del nuovo digitale terrestre, senza spendere una fortuna. Il tuo affare su Amazon lo fai oggi a 29,99€ appena, ma attento: i decoder sono richiestissimi perché settembre è alle porte. Di conseguenza, i prezzi iniziano a schizzare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home