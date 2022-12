Decoder DVB-T2: Leelbox Mini Stick è la SOLUZIONE (ora in offerta su Amazon)

La data è sempre quella: il 31 dicembre di quest’anno ci sarà il passaggio definitivo al nuovo digitale terrestre. Se ancora non hai provveduto ad aggiornare il tuo parco televisori, per un motivo o per un altro, sei ancora in tempo a prendere questo ottimo decoder, ora in offerta su Amazon a 34,99 euro (-10%).

Il decoder Leelbox riceve il segnale del nuovo digitale terrestre in maniera eccellente, risolvendo una volta per tutte il problema della mancata ricezione da parte del tuo vecchio televisore in cucina o nella camera da letto. E oltre all’ottima ricezione del DVB-T2, ha un’altra caratteristica che lo rende unico nel suo genere: è un decoder in formato mini stick, quindi lo colleghi alla porta HDMI del televisore e non lo vedi più. L’offerta è limitata, metti in carrello ora il decoder invisibile per ottenere lo sconto del 10%.

Leelbox Mini Stick: il decoder DVB-T2 invisibile

Sotto o accanto al televisore può trovare posto al massimo la PlayStation 5 o la Xbox. Per il decoder, ormai, non c’è più spazio. Ecco perché, anche se magari all’inizio può sembrarti un dettaglio non così importante, in realtà la possibilità di inserirlo dietro il televisore come una normale chiavetta sia un plus notevole.

Vero, il prezzo forse è leggermente superiore rispetto ad altri modelli concorrenti, ma se tieni conto della sua qualità costruttiva sopra la media e di una ricezione dei canali al top, puoi chiudere non uno ma entrambi gli occhi. Se poi lo trovi anche in offerta a questo prezzo su Amazon, potendo beneficiare della spedizione immediata e gratuita, allora i conti tornano tutti.

Cogli al volo l’offerta di queste ore su Amazon per il Leelbox Mini Stick: con una spesa inferiore a 35 euro non avrai più problemi nel ricevere il segnale del nuovo digitale terrestre sia prima che dopo il 31 dicembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.