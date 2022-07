Decoder Digitale Terrestre a prezzo BOMBA solo su eBay

Il nuovo digitale terrestre presto si farà spazio per entrare definitivamente nelle case di tutti gli italiani. Quindi, almeno che tu non voglia rimanere con un buon televisore inutilizzabile, ti consigliamo di attivarti il prima possibile con l’acquisto di un buon Decoder Digitale Terrestre compatibile allo standard trasmissivo DVB-T2.

L’operazione ti costerà meno di trenta euro e ti assicurerà la visione di tutti i canali trasmessi in chiaro dalle emittenti nazionali e regionali alla numerazione LCN del digitale terrestre. In questo modo non solo potrai vedere fin da subito tutti i canali in qualità HD, ma sarai già compatibile al nuovo DVB-T2 – HEVC Main 10. Si tratta di due soluzioni molto interessanti che puoi trovare su eBay.

Da una parte hai il Decoder Digitale Terrestre DVB-T2 Box a soli 27,94 euro. Una soluzione classica, ma molto valida per chi non ha problemi di spazio. Potrai collegarlo al tuo televisore direttamente con il cavo HDMI, in omaggio nella confezione, o tramite porta SCART, se il tuo TV è un po’ più datato.

Dall’altra, invece, hai il Decoder Digitale Terrestre DVB-T2 Mini Stick a soli 29,50 euro. La particolarità di questo dispositivo è che risulta poco più grande di una Chiavetta USB. Lo colleghi alla porta HDMI direttamente dietro il televisore. Le sue dimensioni sono talmente ridotte da scomparire.

Decoder Digitale Terrestre: scegli la soluzione migliore per te

Sono esattamente due le soluzioni che vogliamo proporti per rendere compatibile il tuo vecchio televisore, che funziona ancora perfettamente, allo standard DVB-T2. Questi 2 Decoder Digitale Terrestre sono davvero ottimi. Le loro prestazioni sono perfette e la qualità del prodotto è ineccepibile.

Se non hai problemi di spazio puoi acquistare il Decoder Digitale Terrestre DVB-T2 Box. Lo trovi in offerta su eBay a soli 29,50 euro. Un prezzo occasione per questo dispositivo all’avanguardia. Per installarlo ti basterà solo collegarlo all’antenna, tramite l’apposito cavo, e al televisore tramite porta HDMI o SCART.

Fatto questo dovrai solamente avviare la ricerca automatica dei canali. In pochi minuti avrai accesso a tutto il palinsesto delle emittenti nazionali e regionali. Questo prodotto è particolarmente adatto anche alle persone un po’ più anziane per la sua praticità e semplicità di utilizzo.

Se hai problemi di spazio, o ti dà fastidio vedere il classico box sotto o a lato del televisore, allora ti consigliamo il Decoder Digitale Terrestre DVB-T2 Mini Stick. Lo trovi in offerta su eBay a soli 29,50 euro. Le dimensioni ridotte lo rendono adatto ai piccoli spazi e a chi vuole una postazione TV ordinata e senza cavi o dispositivi in vista.

L’installazione è identica all’altro Decoder Digitale Terrestre. L’unica differenza è che questo è dotato solo della porta HDMI e non di quella SCART. Un particolare da verificare con il modello del vostro televisore prima di acquistarlo. Comunque tutti i modelli più recenti, acquistati prima del 22 dicembre 2018, ne sono dotati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.