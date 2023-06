Decoder Digitale Terrestre a un PREZZO BOMBA su eBay

Purtroppo attualmente l’unico Bonus TV disponibile per aggiornarsi al nuovo digitale terrestre è il Bonus Decoder a Casa per gli ultrasettantenni a reddito basso. Tranquillo però perché su eBay hai modo di risparmiare parecchio grazie alle tantissime offerte disponibili. In questo momento, fino a esaurimento scorte, acquisti il Decoder Fenner GX1 a soli 19,99 euro, invece di 29,99 euro.

Si tratta di un’occasione potente da prendere subito al volo se hai un vecchio televisore da aggiornare ai nuovi standard DVB-T2 – HEVC Main 10. Dotato sia di porta HDMI che SCART è completamente universale e si installa facilmente. Una volta collegato al proprio televisore e selezionata la sorgente corretta per la trasmissione, in pochi secondi si avvia la ricerca automatica dei canali.

Decoder Digitale Terrestre Fenner GX1: quasi in regalo su eBay

A questo prezzo il Decoder Digitale Terrestre Fenner GX1 è un vero e proprio regalo che trovi solo su eBay. Tra l’altro questo acquisto gode anche della consegna gratuita direttamente a domicilio. Piccolo e compatto, si colloca facilmente vicino al televisore e grazie al suo potente sintonizzatore riceve senza problemi tutti i canali gratuiti disponibili nella tua zona.

Ci vogliono pochi minuti per la ricerca. Poi vengono elencati secondo la Numerazione LCN Nazionale così che tu possa trovarli facilmente. Dotato anche di una porta USB, questo decoder è in grado di trasmettere contenuti multimediali come video, immagini e audio, direttamente al televisore trasformandosi così in un comodissimo media player. Acquistalo subito a soli 19,99 euro, invece di 29,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.