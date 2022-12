Decoder Digitale Terrestre Leelbox: è così piccolo da essere invisibile (21€)

Amazon è un pozzo senza fondo di offerte spettacolari. Non solo trovi prodotti della migliore tecnologia tra cui smartphone, tablet e PC, ma anche veri e propri dispositivi utili e indispensabili. In questi giorni, con il prossimo arrivo dello standard DVB-T2 la priorità ce l’ha il tuo intrattenimento. Aggiorna il tuo televisore con il Decoder Digitale Terrestre Leelbox Mini Stick a soli 21,99 euro, invece di 38,99 euro.

Sappi però che per visualizzare questo prezzo speciale devi essere un cliente Prime. Se ancora non sei un abbonato iscriviti subito per attivare la tua prova gratuita di 30 giorni. Così accederai a tantissimi vantaggi tra cui prezzi sempre vantaggiosi, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Amazon Music, Prime Video, Audible e molto altro ancora.

Decoder Digitale Terrestre Leelbox: caratteristiche premium, prezzo sbriciolato

Il Decoder Digitale Terrestre Leelbox Mini Stick è un dispositivo dalle caratteristiche premium. Le sue dimensioni lo rendono particolarmente adatto in situazioni dove lo spazio vicino al televisore è poco o addirittura assente. La struttura è stata realizzata per contenere un sintonizzatore TV potente in un piccolissimo spazio così da essere collegato direttamente dietro la propria TV.

Tra l’altro non dovrai collegarlo nemmeno a un alimentatore di corrente. Con il pratico cavo USB si alimenta direttamente dal televisore risolvendo ulteriormente problemi di spazio e lasciando la postazione ordinata, senza fastidiosi cavi in vista. Potrai collegarlo a internet e con la porta USB diventa anche un fantastico media player. Mettilo subito nel carrello a soli 21 euro direttamente su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.