Decoder Digitale Terrestre DVB-T2 in offerta a 18 euro con questo codice

Hai bisogno di un decoder per il digitale terrestre DVB-T2 ma non vuoi spendere troppo? Approfitta allora della nuova offerta di Amazon che ti permette di acquistare questo apparecchio a soli 18,99 euro. Tutto quello che devi fare è applicare il codice “PMCSPQSM” al momento del pagamento per ricevere subito uno sconto esclusivo di 11 euro sul prezzo originale.

Se sei abbonato a Prime hai la spedizione gratuita ed immediata e potrai ricevere il decoder a casa tua direttamente già domani.

Decoder Digitale Terrestre DVB-T2: accessorio indispensabile per le vecchie TV

Se hai una TV non abilitata al digitale terrestre DVB-T2 l’acquisto di un decoder di questo genere diventa praticamente obbligatorio, senza contare che puoi contare su diverse interessanti funzioni.

Prima di tutto hai il supporto alla visione Full HD a 1080p, oltre alla compatibilità garantita con HD.DVB-T2/ DVB-T/ HDR10/ HEVC H.265 / 10-bit, porta HDMI o presa SCART, USB WiFi e LAN. Grazie alla feature integrata puoi registrare tutti i tuoi programmi TV preferiti in qualsiasi momento, con tanto di supporto al Dolby per un suono coinvolgente.

All’interno della confezione troverai il tuo decoder per il digitale terrestre, un telecomando universale 2-in-1, ricevitore IR, adattatore di alimentazione, libretto di garanzia e istruzioni in italiano e inglese.

Inserisci il codice sconto “PMCSPQSM” prima di pagare e acquista il decoder per il digitale terrestre DVB-T2 a soli 18,99 euro e supera i limiti del tuo vecchio televisore.

