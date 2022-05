Decoder digitale terrestre con WiFi e YouTube a 20€ (antenna GRATIS)

Questo decoder per il digitale terrestre, dotato di connettività WiFi e supporto a YouTube, è perfetto per continuare a guardare i tuoi canali preferiti e non solo. Infatti, è dotato anche di funzionalità aggiuntive. Addirittura, puoi usarlo come media player e riprodurre i tuoi contenuti personali tramite la porta USB anteriore.

Adesso, approfittando dell’ottimo sconto Amazon a tempo limitato, puoi portare tutto a casa a 20€ circa appena. In omaggio ricevi la chiavetta WiFi per connettere il dispositivo a Internet, così non dovrai farlo tramite cavo. Devi solo essere veloce e completare l’ordine per approfittarne, le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Decoder digitale terrestre: questo modello supporta YouTube

Se proprio c’è da adeguare il televisore al nuovo standard, perché non approfittare dell’occasione per concedersi qualche funzionalità in più?

Questo dispositivo non solo predispone tutto perché tu possa continuare a guardare i tuoi canali preferiti anche quando il passaggio sarà completo, ma ti permette anche di ottenere feature aggiuntive.

Ad esempio, collegando a Internet il device, potrai guardare i video da YouTube. Ancora, sfruttando la porta USB anteriore hai la possibilità di collegare delle memorie esterne e riprodurre i contenuti audio e video che ci sono a bordo.

Con la chiavetta WiFi che ricevi in omaggio, non servirà usare la porta Ethernet per la connessione a Interne, potrai connetterlo in wireless, direttamente dal tuo router. Insomma, questo decoder avanzato non solo è perfetto per il digitale terrestre, ma ti offre molto di più. Un peccato non approfittare delle promozioni del momento e accaparrarti questo interessante dispositivo a 20€ circa appena con omaggio. Completa l’ordine adesso da Amazon per approfittarne, le spedizioni sono sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.