Decoder Digitale Terrestre: 2 soluzioni su eBay super scontate

Tech Week è l’iniziativa di eBay che sconta tantissimi prodotti di tecnologia fino al 60% di sconto. Qui puoi trovare davvero di tutto, anche ciò che ti può servire per adeguarti all’arrivo del nuovo standard trasmissivo DVB-T2. Infatti, acquistando un decoder digitale terrestre sarai pronto al prossimo switch off di gennaio 2023.

Sono due le soluzioni scontate che potrebbero rispondere alle tue esigenze. Iniziamo subito con il Decoder Fennner DVB-T2 a soli 21,99 euro. Questo box permette di ricevere tutti i canali in qualità HD a 1080p. I vantaggi di questo prodotto sono diversi.

Il primo riguarda la sua versatilità. Infatti, non ha solo la classica porta HDMI, di cui sono dotati la maggior parte dei televisori, ma anche quella SCART. Questo permette a chi ha un televisore un po’ più datato, privo di una porta HDMI, di collegarlo tramite SCART.

Il secondo è che ha la sintonizzazione automatica dei canali. Ti basterà attaccare il cavo dell’antenna per avviare la ricerca automatica dei canali. Farà tutto da solo e tu non dovrai fare altro che aspettare alcuni minuti.

Decoder Digitale Terrestre: eBay ti può aiutare

Se non vuoi troppo ingombro dove hai il tuo televisore, allora potresti optare per la seconda soluzione in offerta su eBay. Si tratta del Decoder Digitale Terrestre DVB-T2 Pocket Strong a soli 36,93 euro. La sua particolarità sta proprio nelle dimensioni.

Infatti, è grande poco più di una chiavetta USB e può essere tranquillamente collegato dietro il televisore occupando pochissimo spazio e rimanendo nascosto. Non avrai box sui pensili e non dovrai spolverare fastidiosi cavi.

Sappi però che questo decoder digitale terrestre è compatibile solo con quei televisori che hanno una o più porte HDMI. Grazie a questo piccolissimo dispositivo riceverai tutti i canali aggiornati con le nuove frequenze e nella nuova codifica.

Compatibile con il DVB-T2, avrai uno strumento completamente integrato con il tuo vecchio televisore. Inoltre, sarà praticamente invisibile. Quindi non perdere tempo e scegli di accogliere il nuovo digitale terrestre senza perderti nessun aggiornamento.

