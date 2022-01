Decoder con media player e WiFi a 28€: più che Digitale Terrestre

Tempo di passare al nuovo digitale terrestre DVB T2. L'occasione è perfetta per aggiungere nuove funzionalità alla tua TV con un decoder come questo. Oltre a offrirti i tuoi canali TV preferiti, guadagni anche la possibilità di usarlo come media player e di collegarlo a Internet tramite WiFi per accedere a funzionalità aggiuntive. Con le promozioni Amazon del momento, lo porti a casa a 28€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Decoder con media player e WiFi: ottimo per il digitale terrestre

Un vantaggio parecchio evidente di questo dispositivo è che c'è, ma appena non montato non si vedrà. Già, si tratta di un modello “invisibile”, che scompare dietro lo schermo e non ingombra oltre. Perfetto, ad esempio, per le televisioni appese al muro. Sfrutta l'uscita HDMI, ma se la televisione è vecchiotta, nessun problema: c'è anche l'uscita SCART.

Ovviamente, massima compatibilità con il codec H.265, proprio quello che serve per continuare a guardare la TV anche dopo che il passaggio sarà completo.

Oltre a questo, puoi sfruttarlo come media player, semplicemente utilizzando la porta USB integrata. Inserisci memorie esterne e riproduci i contenuti audio e video che ci sono a bordo. Tutto qui? Certo che no: volendo, puoi inserire una chiavetta WiFi (non inclusa in confezione) e collegare il dispositivo a Internet, così da poter accedere a funzionalità aggiuntive.

Insomma, un decoder con media player e WiFi, che non solo è perfetto per il nuovo digitale terrestre DVB T2, ma ti offre molto di più. Il momento di fare un ottimo affare su Amazon è adesso. Completa rapidamente l'ordine per portarlo a casa a 28€ circa appena e godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.