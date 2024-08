Decespugliatore a batteria con ruote e TANTI ACCESSORI tuo a 59€

Hai un giardino o delle siepi che quindi necessitano di manutenzione continua? Allora sono certo che non vorrai perdere questa promozione che trovi solo su eBay. Se fai veloce puoi mettere nel tuo carrello questo decespugliatore a batteria con ruote a soli 59,90 euro, invece che 89,90 euro.

Ebbene sì, non ci sono errori ma solo uno sconto del 33% che ti consente di risparmiare ben 30 euro sul totale. E soprattutto ti porti a casa un ottimo tagliaerba potente e pratico con diversi accessori inclusi per tanti lavori. Fai presto perché le unità disponibili sono poche e le richieste continua a salire esponenzialmente.

Decespugliatore a batteria potente ed economico

Con questo decespugliatore a batteria potrai tagliare il prato in modo semplice e senza perdere tempo. Grazie alle sue ruote facilita notevolmente il lavoro, soprattutto quando si prolunga per diverso tempo. È in grado di creare bordi uniformi e rifinire anche le siepi o tagliare un giardino non eccessivamente grande.

Ha un’impugnatura ergonomica che garantisce il massimo del comfort anche dopo tanto tempo che lo usi. Possiede una potenza da 1600 W e due batterie da 2000 mAh l’una che ti permetteranno dunque di usarlo per tutto il tempo che vuoi. È dotato di lame in acciaio inox molto affilate che potrai intercambiare con il filo di metallo. In confezione troverai tanti accessori, oltre a quelli già menzionati, come guanti, occhiali, cacciavite e brugola.

Questa è davvero la soluzione migliore che ti permette di spendere il meno possibile e di avere comunque un ottimo attrezzo. Dunque vai adesso su eBay e acquista il tuo decespugliatore a batteria con ruote a soli 59,90 euro, invece che 89,90 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa tua senza ulteriori costi.