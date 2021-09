Il nuovo trailer di Death Stranding Director's Cut era previsto in uscita il prossimo 8 settembre, ma ieri Hideo Kijima ha comunicato una data diversa via Instagram, fissando l'uscita del filmato al 9 settembre.

Non sappiamo i motivi che hanno portato al rinvio del “final trailer“, che sarà pubblicato alle ore 10:00 sul canale YouTube di Kojima Production. I fan del game director attendono con ansia l'arrivo del nuovo gameplay trailer, a registrare e montare il filmato è stato Hideo Kojima in persona e ha dichiarato di aver messo tutto sé stesso nella realizzazione.

Sarà sufficiente aspettare ancora qualche giorno per osservare il lavoro svolto dal director giapponese, che in un recente post su Twitter ha invitato gli utenti a fare attenzione anche all'audio, per fruire appieno anche del comparto sonoro di Death Stranding Director's Cut.

Ricordiamo che il “final trailer” della nuova versione di Death Stranding è stato registrato su PlayStation 5 in modalità “ultra-wide“, vale a dire in formato 21:9, una caratteristica che conferisce al filmato un look cinematografico.

