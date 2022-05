Death Stranding 2 praticamente confermato da Norman Reedus

Non è chiaro se si tratta di una svista, di un errore voluto o di una anticipazione vera e propria: sta di fatto che Norman Reedus ha letteralmente confermato che i lavori su Death Stranding 2 sono iniziati.

Nel corso di un’intervista concessa a Leo Edit l’attore, noto per il ruolo di Deryl in The Walking Dead e per aver interpretato il protagonista Sam Porter nel primo capitolo, ha semplicemente affermato di aver appena iniziato il secondo, riferendosi proprio a Death Stranding. Il sequel è davvero in lavorazione?

Death Stranding 2 in lavorazione? Cosa sappiamo al momento

Non è la prima volta che sentiamo parlare di Death Stranding 2. Nel marzo 2020, lo stesso Reedus aveva affermato di essere in trattative per lavorare ad un altro progetto con Hideo Kojima. Lo scorso agosto, poi, ha confessato di essere molto ottimista sul sequel, poiché erano iniziate le discussioni in tal senso. Adesso, arrivano queste parole nel corso dell’intervista con Leo Edit:

“Ci sono voluti circa due o tre anni per finire tutte le sessioni di mocup del primo capitolo. Ci vuole molto lavoro. E poi il gioco è uscito e ha vinto numerosi premi: una cosa enorme. Adesso abbiamo appena iniziato la seconda parte“.

Durante la chiacchierata, Reedus ha raccontato anche come è avvenuto il primo “contatto” con Hideo Kojima:

“Guillermo del Toro, che mi ha regalato il mio primo film, mi ha chiamato anticipandomi che un certo Hideo Kojima mi avrebbe contattato e che avrei dovuto semplicemente rispondere di sì. […] Poi, mi trovato a San Diego e Hideo è venuto con un gruppo di persone da Tokyo. Mi ha mostrato che stava lavorando a un gioco chiamato Silent Hill e sono rimasto sbalordito da ciò che mi stava facendo vedere“.

Il riferimento è alla famosa demo P.T., che sarebbe dovuta essere un nuovo episodio di Silent Hill diretto proprio da Kojima e con Reedus come protagonista. Poi, il progetto è stato cancellato da Konami: da lì è iniziata la separazione con il creatore di Metal Gear Solid che ha fondato il suo studio indipendente sviluppando Death Stranding in collaborazione con Sony.

Il gioco è stato lanciato per la prima volta su PlayStation 4 nel novembre 2019, arrivando anche su PC nel luglio 2020. Di recente, è stata commercializzata una Director’s Cut per PlayStation 5.

