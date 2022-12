Death Stranding 2 per PS5 è ufficiale: primo trailer e dettagli

Dopo mesi di indiscrezioni, Kojima Productions ha presentato ufficialmente Death Stranding 2 per PlayStation 5. Il nuovo capitolo della serie, sequel del titolo lanciato nel 2019, è stato presentato in occasione dei The Game Awards 2022, che hanno premiato Elden Ring come Gioco dell’Anno.

Il trailer conferma la presenza di Léa Seydoux e Norman Reedus: entrambi riprenderanno i ruoli che hanno avuto nel primo episodio. Nel cast anche Elee Fanning, Shioli Kutsuna e Troy Baker.

Death Stranding 2: prime informazioni ufficiali

Sul palco della cerimonia di premiazione dei The Game Awards 2022, Hideo Kojima ha spiegato di non essere ancora pronto per svelare ulteriori dettagli sul gioco, ma ha anche ammesso di aver inserito piccoli easter egg nel trailer e invita i fan a scovarli.

Ha aggiunto che la storia è stata scritta prima della pandemia, ma proprio quest’ultima è stata la motivazione necessaria per riscriverla del tutto.

È ancora presto per conoscere una finestra di lancio, ma ancora una volta il gioco è pubblicato da Sony Interactive Entertainment, che si è assicurata l’esclusiva per PlayStation 5.

Ricordiamo che Kojima è al lavoro anche su un secondo gioco, basato sul cloud, che verrà pubblicato invece in esclusiva per piattaforme Xbox.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.