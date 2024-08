Dead Space REMAKE è in OFFERTA su Amazon (-63%)

Questa è una vera e propria occasione d’oro per gli amanti degli horror. Dead Space è riconosciuto come uno degli shooter in terza persona più spaventosi e immersivi mai creati e finalmente lo potrai vivere in una veste next-gen del tutto rinnovata, sulla tua PS5. Con uno sconto del 63%, pagherai il remake solamente 29,99€!

Tutte le caratteristiche di Dead Space Remake

Uno degli aspetti che colpisce immediatamente nel remake è la grafica totalmente ridisegnata. Utilizzando il motore grafico Frostbite, famoso per titoli come Battlefield e Dragon Age, gli sviluppatori hanno creato un’atmosfera ancora più cupa e claustrofobica. Le texture sono dettagliatissime, i modelli dei personaggi espressivi e l’illuminazione dinamica contribuisce a creare una tensione costante che tiene il giocatore sul filo del rasoio. Il comparto audio non è da meno: gli effetti sonori sono stati completamente rielaborati, rendendo l’ambiente di gioco ancora più spaventoso, mentre la colonna sonora accompagna magistralmente il giocatore in questo viaggio nell’orrore.

Pur mantenendo le meccaniche di base che hanno reso celebre il titolo originale, sono state aggiunte nuove funzionalità che rendono il combattimento più tattico. L‘inventario riprogettato, ad esempio, risulta più intuitivo e facile da gestire. Inoltre, il gioco è stato ottimizzato per le nuove console, garantendo un’esperienza di gioco più fluida e reattiva, con tempi di caricamento ridotti e un frame rate più stabile.

La trama di Dead Space, pur rimanendo fedele all’originale, è stata arricchita con nuovi dettagli e sequenze che approfondiscono la psicologia dei personaggi e l’atmosfera della storia. Il protagonista, Isaac Clarke, è ora un personaggio più complesso e sfaccettato, la cui evoluzione durante il gioco risulta ancora più toccante e significativa.

Preparati a un’avventura al cardiopalma con Dead Space Remake, il quale passa dai classici 79,99€, ad appena 29,99€!