Dead Space Remake è GRATIS su Xbox Game Pass: abbonati ora

Giusto in tempo per Halloween arriva oggi una grande aggiunta nel catalogo di Xbox Game Pass Ultimate: stiamo parlando del remake di Dead Space, che puoi giocare su console Xbox Series X/S, su PC oppure anche da smartphone e tablet grazie al cloud.

Una grande opportunità per vivere uno dei migliori giochi horror di quest'anno

Dead Space Remake su Xbox Game Pass: di cosa parla il gioco

Dead Space, il celebre survival horror fantascientifico, fa il suo ritorno in questo remake completo, che offre un’esperienza ancor più coinvolgente e profonda. Questa riedizione del gioco si distingue per il realismo visivo sorprendente, un audio coinvolgente che crea suspense e miglioramenti al gameplay, mantenendo al contempo la fedeltà alla visione originale di questo emozionante titolo.

Isaac Clarke, un normale ingegnere spaziale, viene inviato in missione per riparare la USG Ishimura, un’enorme nave spaziale dedicata alla ricerca mineraria. Tuttavia, la sua missione prende una svolta sinistra quando scopre che qualcosa è andato terribilmente storto. L’intero equipaggio della nave è stato sterminato, e la sua compagna, Nicole, è misteriosamente scomparsa all’interno della nave.

Isaac si ritrova da solo, armato solo dei suoi strumenti tecnici e delle sue abilità, intraprendendo una ricerca disperata per ritrovare Nicole. Man mano che si addentra nel mistero oscuro di ciò che è accaduto a bordo della Ishimura, si trova ad affrontare creature spaventose chiamate necromorfi, in una lotta per la sopravvivenza che va ben oltre la sua immaginazione.

Puoi giocare a Dead Space Remake gratis abbonandoti a Xbox Game Pass Ultimate. Con l’offerta Kinguin sui tre mesi puoi accedere a questo e ad altri fantastici giochi.

