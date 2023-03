Dead Space PS5: il remake del survival horror a un prezzo mai visto

Il remake di Dead Space, survival horror sci-fi, era da tanto tempo un titolo molto atteso. I trailer annunciavano un ottimo risultato da parte di Motive Studio. Electronic Arts lo distribuisce all’inizio del 2023, e su Amazon puoi già trovarlo ad un prezzo imbattibile. Acquista Dead Space per PS5 a soli €59,99, con uno sconto del 25% grazie alle offerte di primavera di Prime. La promozione è valida fino al 30 marzo, dunque affrettati!

Dead Space PS5: un'esperienza incredibilmente realistica

In Dead Space l’ingegnere Isaac Clarke è convinto di affrontare una tranquilla missione di riparazione, ma presto per lui e l’equipaggio della USG Kellion inizia una battaglia per la sopravvivenza, mentre la verità dietro agli orrori a bordo della nave spaziale inizia a venire a galla.

Dead Space resta fedele all’emozionante versione del gioco originale nella trama e nell’ambientazione, tuttavia questo classico horror fantascientifico ritorna totalmente ricostruito, con un realismo visivo senza precedenti e un audio atmosferico 3D avvolgente. La grafica ora è nitida, straziante, reinventata per evocare un nuovo livello di immersione nel gioco, per una qualità incredibile, come pochi titoli al momento. Suoni inquietanti ti accompagneranno da una stanza all’altra, affrontando momenti imprevedibili e carichi di tensione, senza alcuna interruzione, come solo un survival horror può donarti, all’insegna della fantascienza. Esplorerai la navicella desolata e le stanze piene di oscuri segreti e creature mostruose, per un’esperienza da brividi dall’inizio alla fine. L’arte, i modelli dei personaggi, le illuminazioni e gli effetti visivi del gioco sono stati perfezionati per le piattaforme di oggi: non solo PlayStation, ma anche Xbox Series X/S e PC.

