Dead Space PS5: CROLLO al minimo storico per il Black Friday (-56%)

Oggi Amazon ti regala il grande affare nell’ambito della sua Settimana del Black Friday perché il remake di Dead Space per PlayStation 5 è disponibile al minimo storico assoluto: solo 34,97 euro invece di 79,99. Non devi neanche pensarci, effettivamente.

Dead Space PS5 in SUPER SCONTO Black Friday

Dead Space per PS5 è il ritorno trionfale di un classico horror fantascientifico, completamente ricostruito da zero per offrire un realismo visivo senza precedenti e un audio atmosferico 3D che ti farà rabbrividire lungo ogni corridoio buio della USG Kellion.

Quello che doveva essere una semplice missione di riparazione si trasforma in una lotta epica per la sopravvivenza, mentre il mistero dietro gli orrori a bordo della nave viene lentamente rivelato. Assumi il ruolo dell’ingegnere Isaac Clarke e affronta le creature mostruose e le minacce nascoste in ogni angolo. Dead Space rimane fedele alla sua visione emozionante, offrendoti un’esperienza coinvolgente dall’inizio alla fine.

Il gioco vanta un audio migliorato che cattura ogni sussurro inquietante e una grafica nitida e straziante che ti farà dubitare di ogni ombra. Ogni dettaglio è stato curato per offrirti una nuova dimensione di immersione e qualità, portando l’orrore direttamente nella tua stanza da gioco.

Non farti scappare l’opportunità di vivere o rivivere questo capolavoro dell’horror a un prezzo imbattibile. Approfitta delle offerte Black Friday su Amazon e aggiungi Dead Space per PS5 al tuo carrello a soli 34,97 euro. Il terrore ti sta aspettando.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.