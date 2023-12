Dead Space per PS5: un AFFARE da non perdere (-29%)

Se sei un amante dell’horror e possiedi una PS5, non puoi farti sfuggire l’opportunità di immergerti nel terrore di Dead Space, uno dei giochi horror più amati di sempre, ora disponibile con uno sconto imperdibile del 29% su Amazon. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 34,97 euro.

Dead Space per PS5: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Il ritorno di questo classico horror fantascientifico è più spaventoso che mai, completamente ricostruito da zero per sfruttare appieno le potenzialità della PS5. Il realismo visivo senza precedenti ti trasporterà direttamente nel cuore degli orrori spaziali, mentre l’audio atmosferico 3D ti farà rabbrividire lungo ogni corridoio buio della USG Kellion.

Quello che inizia come una missione di riparazione ordinaria si trasforma rapidamente in una battaglia per la sopravvivenza. Sei Isaac Clarke, l’ingegnere incaricato di riparare la nave, e la verità dietro agli orrori a bordo inizia a svelarsi in modo spaventoso. Dead Space rimane fedele alla visione emozionante del gioco originale, ma su PS5, l’esperienza raggiunge nuove vette di terrore.

L’audio è migliorato per darti un’immersione totale, mentre la grafica è stata accuratamente reinventata per evocare un livello di qualità visiva mai visto prima. Ogni dettaglio straziante è reso con precisione, rendendo ogni incontro con gli orrori alieni un’esperienza indimenticabile.

Se vuoi vivere il brivido di un horror spaziale in modo mai visto prima, approfitta subito dello sconto del 29% su Amazon e aggiungi Dead Space alla tua collezione di giochi per PS5. Preparati a urlare di terrore e a scoprire i segreti oscuri della USG Kellion. Non perdere altro tempo e acquistalo subito al prezzo speciale di soli 34,97 euro, prima che sia troppo tardi. Noi ti abbiamo avvisato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.