DAZN "SuperMonday": scopri come vincere 1 anno di abbonamento

L'inizio di settimana parte decisamente con il botto grazie alla nuova iniziativa di DAZN, il popolare servizio di streaming online, che tramite “DAZN SuperMonday” mette in palio ben 12 mesi di abbonamento alla piattaforma.

Il periodo di sottoscrizione/riattivazione dell'abbonamento, valido dalle ore 00.00 alle ore 23:59 di oggi 4 aprile, vi permette di vincere 1 anno intero di abbonamento con un sistema di instant win.

Partecipa al concorso DAZN SuperMonday per vincere 1 anno di abbonamento

Infatti, accedendo alla pagina della promozione presente nel campo “Fonte” in calce alla news, potete partecipare al concorso semplicemente cliccando sul tasto “Gioca”. Con un massimo di 1 tentativo di giocata per tutta la durata del concorso, avrete la possibilità di scoprire immediatamente se avete vinto oppure no.

Nel caso in cui la fortuna fosse dalla vostra parte – ve lo auguriamo di cuore, soprattutto se siete sportivi incalliti -, bisognerà confermare l'accettazione del premio tramite l'apposito tasto mostrato a schermo; l'azienda ci tiene a precisare che non sarà necessario confermalo fin da subito, ma è comunque necessario non superare le 48 ore successive alla partecipazione. In questo caso potete accettare il premio in seguito accedendo al sito e poi all'interno della pagina “Storico”. Sarà poi necessario compilare l'apposito form indicando tutti i dati richiesti, tra cui: indirizzo di residenza e copia di un documento d'identità.

Cosa state aspettando? Collegatevi subito alla pagina di DAZN e scoprite se avete vinto 12 mesi di abbonamento!