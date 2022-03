DAZN passa all'azione: brutte notizie per chi condivide l'account

DAZN da tempo sta avvisando i propri clienti che la pratica di condivisione dell'account non è consentita con l'attuale piano di abbonamento. E dopo aver mandato segnali di diffida, solamente a parole dette e scritte, ora il colosso dello streaming on demand sportivo ha deciso di passare ai fatti.

Sono in molti gli utenti che non hanno apprezzato per niente ciò che DAZN ha deciso di fare. Tuttavia, la società sembra proprio essere determinata a percorrere questa direzione. Forse spinta anche dall'insoddisfazione espressa chiaramente da TIM che non avrebbe visto i frutti sperati dall'accordo per l'esclusiva delle partite della Serie A.

In sostanza, DAZN ha deciso di inviare una serie di email a tutti gli utenti che, secondo un controllo degli indirizzi IP connessi, risulterebbero condividere il proprio abbonamento. Se da una parte l'avvertimento potrebbe anche sembrare lecito, tanto non porterebbe a nulla perché l'utente continuerebbe a fare ciò che stava facendo, quello che sta spaventando tutti sono le azioni.

Infatti, come recita il detto “uomo avvisato mezzo salvato”, DAZN ha cominciato a passare ai fatti. Di conseguenza, l'utente coinvolto da questo avviso automaticamente si troverà con tutti i dispositivi, precedentemente collegati al servizio, disconnessi. Inoltre, sarà costretto obbligatoriamente a procedere con il cambio password.

DAZN per garantire la sicurezza blocca la condivisione degli account

Fondamentalmente DAZN ha iniziato una guerra nei confronti della condivisione degli account. Annunciata già da tempo, ora la società ha deciso di mettere un po' di ordine. La cosa interessante è che le azioni intraprese nei confronti di questi utenti sono state giustificate come una indispensabile protezione dell'account.

Infatti, nella mail inviata come avviso, il colosso fa menzione di misure volte a “proteggere” i dati personali e sensibili. La conseguenza è che DAZN sta disconnettendo temporaneamente gli account sospetti, obbligando alla reimpostazione della password. Ecco parte della comunicazione che sta inviando:

Di recente abbiamo scritto per ricordarti i Termini e le Condizioni di utilizzo del nostro servizio. Abbiamo notato un comportamento di accesso all'App DAZN che potrebbe non essere conforme con tali Termini e Condizioni. Per proteggere il tuo account, ti abbiamo pertanto temporaneamente disconnesso da tutti i dispositivi e dovrai reimpostare la tua password cliccando su questo link.

Scongiurato un aumento dell'abbonamento in corsa con il campionato della Serie A TIM, DAZN sta spingendo ad applicare per filo e per segno le sue regole ai suoi clienti. Pertanto, con comprovata tristezza per molti, il colosso sta operando entro i confini di azione.