DAZN rivoluzionerà gli abbonamenti: ecco cosa sta succedendo

Sembra proprio che DAZN stia pensando soluzioni volte a fermare la pratica della condivisione degli account, peraltro attualmente vietata dai suoi Termini e Condizioni. Questo ha innescato un processo che, con molta probabilità, sfocerà in una rivoluzione degli abbonamenti.

Attualmente i contenuti di DAZN possono essere fruiti su due dispositivi. Tuttavia, stando ad alcuni rumors interni all'azienda, le cose dovrebbero cambiare a breve. Quasi sicuramente, salvo variazioni in corsa, con la prossima stagione di Serie A TIM dovrebbero arrivare anche nuove soluzioni sui piani di sottoscrizione.

La cosa sembra essere molto concreta. Infatti, secondo alcune voci, DAZN avrebbe già comunicato a TIM queste novità. Se ciò fosse vero, questa sarebbe una conferma della direzione presa dalla società che fornisce contenuti sportivi in streaming e on demand.

DAZN: nuovi piani di abbonamento contro la condivisione degli account

In altre parole, i nuovi piani di abbonamento, volti a contrastare la condivisione scorretta degli account, dovrebbero contenere anche un piano famiglia, in puro stile Spotify, Tidal e Apple Music. Ciò si tradurrebbe in una soluzione certamente meno economica, ma che permetterebbe l'accesso a più membri della famiglia ai contenuti con un solo account. Infatti, la volontà di DAZN non è quella di soffocare sul nascere le esigenze degli utenti, ma di sviluppare soluzioni che possano recare vantaggio ad ambedue le parti.

Già a dicembre 2021, l'amministratore delegato di DAZN, Veronica Diquattro, aveva chiarito la posizione dell'azienda in merito agli account condivisi, specificando la volontà di offrire un'esperienza utente sempre più flessibile ed eterogenea:

Un cambiamento sarà quindi possibile ma in futuro, probabilmente dalla prossima stagione. Il nostro obiettivo, comunque, resta sempre quello di fornire un'esperienza flessibile all'utente e quindi introdurremo abbonamenti modulabili in base alle diverse esigenze, per esempio con forme di sottoscrizione familiare.

Messaggi di alert contro la condivisione degli account

A questo annuncio della Diquattro, DAZN ha fatto seguito con una campagna di avvisi a tutti gli utenti che, presumibilmente, stanno condividendo l'account con altre persone. Una sorta di deterrente per ricordare la policy aziendale sulle condivisioni dell'abbonamento:

Ciao […], ti scriviamo per ricordarti le Condizioni di Utilizzo del nostro servizio per quanto riguarda l’uso degli account DAZN. Vogliamo ricordarti che è contrario alle nostre Condizioni di Utilizzo condividere i tuoi dati di accesso con chiunque altro.

Attualmente non sappiamo come si concretizzerà la volontà di DAZN e nessuno ha anticipato le possibili varianti e i relativi costi dei nuovi piani di abbonamento. Non ci resta che attendere nuovi rumors o l'arrivo della nuova stagione della Serie A TIM.