Sky la combina grossa ai suoi clienti: aumenti in arrivo per tutti

Non si può più dormire sonni tranquilli. Ormai ti addormenti la sera in pace e ti risvegli al mattino con una check list di brutte notizie da affrontare senza nemmeno avere il tempo di lavarti i denti e la faccia. Tra l'altro non si dice sempre che a Natale sono tutti sono più buoni? Andate a dirglielo a tutti quei clienti Sky che hanno ricevuto comunicazione di importanti aumenti sul loro abbonamento mensile! Un adeguamento che ha lasciato i più davvero senza parole. Scopriamo insieme il pacchetto che verrà colpito da questa rimodulazione al rialzo e a quanto ammonterà l'aumento.

Sky aumenta il pacchetto Intrattenimento Plus che include Netflix

Come ormai noto, tutti sanno che a partire dal 2 ottobre 2021 Netflix ha avviato una politica di aumenti scaglionata portando a una maggiorazione di 1 euro il piano Standard e di 2 euro il Premium. Sky invece fino ad oggi non ha modificato nessun prezzo a coloro che hanno sottoscritto il pacchetto Intrattenimento Plus che include anche la fruizione della piattaforma Netflix.

In questi giorni però le cose sono cambiate e anche Sky ha deciso di adeguare il costo mensile in virtù degli aumenti che Netflix ha applicato ai suoi abbonati. Ecco perché tutti i clienti con attivo il pacchetto Intrattenimento Plus saranno interessati dalla rimodulazione indicata alla pagina ufficiale della nota piattaforma televisiva italiana.

Tutti coloro che hanno aderito all'abbonamento entro il 3 febbraio 2021 con Sky Q Black o Q senza parabola e piano Netflix Standard e con Decoder Sky Q Platinum e con il servizio Q Plus attivo e piano Netflix Premium riceveranno un aumento di 1 euro al mese a partire dal 1° febbraio 2022.

Invece, per i clienti che hanno aderito all'abbonamento entro il 3 febbraio 2021 con Sky Q Black o Q senza parabola o Q Platinum (senza Q Plus attivo) e che hanno aggiunto il piano Netflix Premium a pagamento riceveranno un aumento di 2 euro al mese a partire dal 1° febbraio 2021.