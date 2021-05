Arrivano i Days of Play, 2 settimane di sconti sui giochi PlayStation a partire da oggi, 26 maggio, fino al prossimo 9 giugno. Sony propone un'ampia selezione di titoli in offerta, tra i quali Call of Duty: Black Ops Cold War e The Last of Us Parte 2.

Di seguito la lista dei giochi più interessanti in offerta su Amazon in occasione dei Days of Play per PS4, PS5 e PS VR:

Anche GameStop ha messo in offerta alcuni titoli del catalogo PlayStation, a questo link è possibile accedere alle promozioni dedicate ai Days of Play.

Inoltre vi invitiamo a seguire il nostro canale Telegram dedicato alle offerte gaming, per restare sempre aggiornati su sconti e promozioni in ambito videoludico.

Videogames