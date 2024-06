Days Gone per PS4: un'avventura INDIMENTICABILE (-34%)

Days Gone, l’epica avventura per PlayStation 4, è oggi in mega sconto del 34% su Amazon, un’occasione imperdibile per immergersi in un mondo post-apocalittico come non mai. Questo open world coinvolgente ti terrà sempre sul chi vive, grazie a un’ambientazione dinamica e un meteo in continuo cambiamento, che rendono ogni partita unica e immersiva. Approfitta subito di questa promozione e fallo tuo al prezzo speciale di soli 20,90 euro, anziché 31,90 euro.

Days Gone per PS4: un affare da prendere al volo

Il gioco ti mette nei panni logori di Deacon St. John, un ex motociclista fuorilegge trasformato in cacciatore di taglie, che cerca disperatamente una ragione di vita in un mondo devastato dalla pandemia. Gli Stati Uniti post-pandemici sono un luogo letale, pieno di insediamenti abbandonati da esplorare alla ricerca di equipaggiamento per fabbricare armi e oggetti utili. Deacon dovrà fare i conti con creature selvagge note come Freaker, che rendono ogni passo fuori dagli insediamenti una sfida di sopravvivenza.

Uno degli elementi più affascinanti di Days Gone è l’interazione tra Deacon e la sua moto, fondamentale per la sopravvivenza. La moto non è solo un mezzo di trasporto, ma un vero e proprio compagno di viaggio: dovrà essere domata e potenziata costantemente. Trascurarla potrebbe significare ritrovarsi a piedi in un inferno di pericoli.

L’avventura è arricchita da una narrazione profonda e coinvolgente, dove Deacon, un eroe tormentato, evolve insieme alla storia, affrontando numerose sfide e missioni secondarie che garantiscono un’esperienza di gioco longeva. La lotta per la sopravvivenza in questo vasto open world post-apocalittico è resa ancora più avvincente dalla varietà di approcci possibili: potrai decidere di affrontare i pericoli con la forza bruta, di muoverti furtivamente o di utilizzare l’ambiente a tuo vantaggio.

Non perdere l’opportunità di scoprire tutti i segreti dietro la creazione di Deacon St. John e il mondo di Days Gone leggendo l’intervista esclusiva a SIE Bend Studio. Il team di sviluppo ha saputo creare un protagonista complesso e un mondo ricco di dettagli, offrendo un’esperienza di gioco memorabile.

Acquista subito Days Gone su Amazon e preparati a vivere un’avventura senza precedenti, dove ogni decisione conta e ogni errore può essere fatale. Ma affrettati, le scorte a disposizione stanno andando a ruba al prezzo speciale di soli 20,90 euro.