Days Gone 2 fatto da CD Projekt RED? È stata una vera possibilità

Quello che sappiamo per certo è che Days Gone 2 non si farà, almeno per il momento. Sony infatti non ha dato il via libera alla produzione di un sequel dell'action adventure open world a tinte horror di Bend Studio, che è adesso al lavoro su una nuova IP.

Della questione ne hanno parlato Jeff Ross e John Garvin, rispettivamente ex capo e game director del team, nel corso dell'ultima puntata del podcast di David Jeff svelando un clamoroso retroscena: CD Projekt RED avrebbe tentato di comprare l'IP.

Days Gone 2 sviluppato dai creatori di The Witcher e Cyberpunk 2077? Cosa hanno detto gli ex Bend Studio

Stando a quanto hanno dichiarato Ross e Garvin, l'azienda polacca avrebbe contattato Sony per cercare di acquistare la proprietà intellettuale sul marchio: la compagnia giapponese non era però ben disposta in tal senso, né per una vendita totale, né per la concessione della licenza per lo sviluppo di un prodotto da affidare ad aziende terze.

I due fanno sapere di non poter confermare del tutto questa affermazione, lasciando aperte le porte a svariate possibilità: CD Projekt RED è stata interessata a portare il gioco su GOG.com, la sua piattaforma digitale, o addirittura pensava di realizzare Days Gone 2 o uno spin-off in una straordinaria collaborazione con i PlayStation Studios?

Una cosa che probabilmente non sapremo mai, ma che è indubbiamente carica di fascino pensando all'eventualità se si fosse davvero realizzata.

Nel frattempo, come sappiamo e dicevamo in apertura, è certo che Bend Studio aveva presentato un concept per lo sviluppo del sequel che non venne mai accettato da Sony, probabilmente non soddisfatta delle vendite ottenute dal gioco.

Days Gone è disponibile, lo ricordiamo, per PlayStation 4 e giocabile in retrocompatibilità anche su PlayStation 5.