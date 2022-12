DaVinci Resolve per iPadOS è QUI: trasforma l'iPad in un MacBook

Dopo averlo visto in fase di presentazione, oggi finalmente DaVinci Resolve per iPadOS è ufficiale. Se avete un iPad con processore M1 o M2, correte a scaricarlo. Se siete dei Videomaker, amerete questa chicca software. Dalle prime recensioni scopriamo che sembra avere le medesime funzionalità della controparte desktop. Ora sì che si può sfruttare i gioielli di Apple come dei veri sostituti del computer.

Se ricordate, quando Apple ha annunciato i nuovi iPad Pro con processore Apple Silicon M2 ad ottobre, ha rilasciato un video teaser dei device in cui si vedevano i tablet funzionare con DaVinci Resolve. Poco dopo il lancio, è arrivato il comunicato di BlackMagic che confermava il tutto. Ora il software è disponibile sull’App Store e introduce il popolare sistema di editing video professionale anche sui tablet del colosso di Cupertino, senza rinunciare a nulla.

DaVinci Resolve arriva su iPad M1 e sfida LumaFusion

DaVinci Resolve è un software che non ha certo bisogno di presentazioni: è un tool che dispone di strumenti per la modifica delle immagini di livello professionale, con regolazioni avanzate per la color correction e il color grading, ma non solo. È un programma meraviglioso che integra più piattaforme in un unico pannello; basta switchare sezione per accedere al comparto editing veloce, editing Pro, Color, audio, Export e così via. Da tempo è disponibile su macOS, Windows, Linux e ora approda anche su iPadOS: un sogno per moltissimi video editor.

Ovviamente l’interfaccia è quella che conosciamo a memoria, adattata però al touch screen di iPad; chi ha un po’ di familiarità con il sistema a nodi del software o con la parte editing, troverà facilissima questa versione. Pensate che all’interno del sw potrete perfino importare progetti esistenti creati con la controparte di DaVinci Resolve 18. Dulcis in fundo, c’è la collaborazione multiutente di BlackMagic Cloud.

DaVinci Resolve for iPad now available! Get the same color correction and editing tools used on Hollywood films on iPad, plus Blackmagic Cloud multi user collaboration, AI based magic mask, voice isolation, dialogue leveler and more! Download now from https://t.co/jIlh5hm5C7 pic.twitter.com/NFzr5S2xvO — Blackmagic Design (@Blackmagic_News) December 22, 2022

Ci sono quindi gli stessi strumenti che si trovano nella controparte desktop; citiamo la Cut Page, il Source Tape, la Fast Review, il Sync Bin e non solo; tracker 3D, supporto all’HDR e color wheels per la gestione del colore.

Ecco come BlackMagic descrive l’arrivo su iPadOS:

DaVinci Resolve offre un’elaborazione AI all’avanguardia basata sul DaVinci Neural Engine. Strumenti come la maschera magica richiedono un solo tocco per individuare e tracciare persone, caratteristiche e oggetti in un’inquadratura. Puoi far risaltare i personaggi in un’inquadratura poco illuminata, o invertire la maschera della persona e stilizzare lo sfondo. Il reframe intelligente ripropone il metraggio in proporzioni notevolmente diverse riconoscendo l’azione in una scena ed effettuando una panoramica al suo interno in modo da poter creare rapidamente versioni quadrate o verticali da pubblicare sui social media. L’isolamento vocale ti consente di rimuovere facilmente i suoni forti e indesiderati dalle interviste e dalle registrazioni dei dialoghi da luoghi rumorosi. Gli strumenti di intelligenza artificiale creano risultati rapidi e accurati facendoti risparmiare ore di tempo!

DaVinci Resolve funziona con Apple Pencil e trackpad multi-touch, anche quello della cover tastiera Magic Keyboard. Insomma, ora il tablet è un vero sostituto per grafici e videoeditor/videomaker.

