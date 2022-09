Dati sensibili su pacchi e lettere? Privacy al sicuro, GENIALATA a 9€

Il momento in cui bisogna smaltire pachi, buste e lettere con a bordo dati sensibili come nomi, cognomi e indirizzi, la tua privacy è inevitabilmente a rischio. Dovresti staccare tutte le etichette e sbriciolarle, meglio se divise in più buste, così da rendere impossibile il tentativo di mettere insieme i pezzi. Ci vuole un sacco di tempo e non è il massimo.

Per fortuna, esistono gadget geniali come questi, che ti permettono di rendere illeggibile in modo definitivo ogni dato. Basta un attimo, un tocco, un gesto. Si tratta di un particolare timbro, che – in un passaggio – cancella tutto. Super semplice da usare, è anche incredibilmente economico. Adesso, da Amazon puoi portarlo a casa a 9€ circa appena e non è assolutamente usa e getta. Infatti, l’inchiostro puoi ricaricalo all’infinito, praticamente. Per approfittarne, completa l’ordine al volo. Godi di spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, a questo prezzo durerà pochissimo.

Privacy e dati sensibili al sicuro con questo gadget

Un prodotto super compatto e semplice da utilizzare. Lo passi sulle informazioni che vuoi coprire e queste diventano immediatamente illeggibili e irrecuperabili. A quel punto, puoi smaltire tutto senza l’ansia che la tua sicurezza sia messa a rischio: non è senz’altro una buona pratica lasciare nome, cognome, indirizzo e altre informazioni delicate all’interno dell’immondizia.

Un prodotto geniale, efficace e soprattutto super economico per tenere i tuoi dati sensibili al sicuro e proteggere la tua privacy. Da Amazon, puoi portarlo a casa a 9€ circa appena ed è un gadget che tutti dovrebbero avere in casa. Per accaparrartelo, basta completare l’ordine adesso. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.